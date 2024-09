LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Piastri-Leclerc vicinissimi duello fantastico per la leadership

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA Giro 32/51 Si ferma ai box Albon che torna dietro a Colapinto e Alonso, intanto Russell attacca Verstappen. Giro 31/51 Grande velocità in uscita curva perche si difende ancora alla grande all’interno di curva 1 da. Giro 30/51 Adessosembra nuovamente poter gestire, maresta a sei decimi. Giro 30/51 Intanto anche Russell si è accodato alla coppia Norris-Verstappen. Giro 29/51chiude la porta in faccia a, sapeva che si sarebbe avvicinato e si è protetto bene. Però adesso il monegasco ha il colpo in canna. Giro 28/51ora si sta facendo sentire su, c’è ancora molto tempo per impostare un sorpasso. Giro 27/51non riesce a scappare,si è avvicinato e in fondo al rettilineo è arrivato a quattro decimi di distacco.