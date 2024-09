La pagella di Cagliari – Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo la prima pausa per gli impegni della nazionale italiana, ildi Conte nella ostile trasferta diconquista la terza vittoria consecutiva con un netto 4-0, squadra che ha saputo soffrire sul’1-0 e letale sotto porta.0 – 4 Ho visto questo: Meret 9: Il migliore del, nel primo tempo salva il risultato con due splendide parate, ma nella ripresa si supera sul colpo di testa di Luperto, e ancora devia sulla traversa un tiro di Marin. Di Lorenzo 7: Porta ilin vantaggio complice una deviazione, ottima prestazione anche in fase difensiva, sembra ritornato il giocatore di due anni fa. Rrahmani 6,5: Oggi soffre gli attaccanti sardi, in difficoltà in un paio di disimpegni, ma nel complesso partita attenta. Buongiorno 7,5: Altra grande prestazione, grinta e classe al servizio della squadra, con la gioia del gol nel finale.