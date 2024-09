IndyCar Alex Palou campione per la terza volta Herta vince a Nashville

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)è per laildella NTTSeries. Il spagnolo di Chip Ganassi Racing si conferma dopo l’acuto dell’anno scorso, il 27enne ha sempre tenuto la leadership della classifica assoluta anche grazie ad un problema tecnico da parte del diretto rivale Will Power. L’australiano di Penske #12 ha dovuto arrendersi dopo una partenza in salita, l’exe vincitore della Indy500 è stato tradito da una noia meccanica che ha pregiudicato la lotta al titolo. Terzo titolo in quattro anni per il nativo di Sant Antoni de Vilamajor, due volte a segno da marzo ad oggi. La tappa conclusiva della NTTSeries ha visto una bella lotta per il primato nelle fasi iniziali tra Colton(Andretti #26) e Josef Newgarden (Penske #2).