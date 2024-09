Idf | 3 ostaggi uccisi mesi fa in un raid

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 20.01 Treisraeliani, i cui corpi furono recuperati dall'esercito 10fa,sono statiindirettamente durante un attacco che aveva come obiettivo un comandante di Hamas, che si nascondeva a Jabaliya.E' quanto emerso da un'indagine delle Forze israeliane. Il 10 novembre 2023,undell'Idf ha colpito nel luogo dove sono stati poi trovati i corpi del sergente Sherman, del caporale Beizer e del civile Toledano. Erano prigionieri in un complesso di tunnel in cui operava Hamas,ma l'Idf non aveva notizia dinella zona