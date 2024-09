De Winter inguaia la Roma | slitta la prima vittoria Il Genoa pareggia al 96? al Ferraris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Lanon sa più vincere. Alilcon il cross della disperazione trova il gol del pareggio grazie a Deal 96?, lasciando i giallorossi a quota tre punti, frutto di tre pari e di zero vittorie. Alla fine a far festa nel derby dei campioni del mondo è Alberto Gilardino, che si gode il quarto punto in classifica di questo avvio di campionato, mentre De Rossi (espulso nel finale) deve fare i conti con un secondo tempo nettamente inferiore al primo. Non basta ai giallorossi larete di Artem Dovbyk, mentre tra i pochi a salvarsi nella ripresa c’è Tommaso Baldanzi, reduce da una tripletta in Under 21. Da valutare le condizioni di Saelemaekers e Pellegrini, il primo uscito per infortunio, mentre il 7 è rimasto malconcio nel recupero. Lafrazione di gioco è ricca di episodi da moviola e di indicazioni sul gioco.