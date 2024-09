Conte | Lukaku fisicamente non è ancora pronto ma mentalmente sì si fa apprezzare nello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Cagliari Le parole diCosa ha detto adopo il gol? «Gli ho fatto i complimenti perché è un ragazzo bravo che va sempre sostenuto e sollecitato, sia in maniera bonaria che alzando la voce. Gli ho detto di prepararsi anche a fare delle corse e non venire sempre incontro per dare instabilità al difensore. Gli ho chiesto di attaccare lo spazio. Da un punto di vista fisico però non èil Romelu che conosciamo, da quello mentale invece èe si sta facendoanche» Cosa ti ha fatto piacerento? «Sicuramente ci sono tante cose positive, ma tante che dobbiamo migliorare.