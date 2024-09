Centro del riuso chiuso | È un grave disservizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ un serviziodal 9 marzo che, in attesa di essere riaperto in tempi che, dicono, siano imminenti ma non ancora quantificati, è oggetto di polemica tra Pd e amministratori. Quando riaprirà? Chi lo gestirà? La Protezione Civile o qualche altro soggetto che risponderà all’avviso (in fase di definizione)? E’ la consigliera del Pd, Annalinda Pasquali, a sollevare la questione: "E’ stato creato unalla comunità", affermando che non regge la giustificazione degli amministratori circa l’assenza di un regolamento "perché esisteva un disciplinare che regolamentava il conferimento e il prelievo di beni dal, e differiva di poco da quello approvato ad aprile in consiglio, peraltro con immediata eseguibilità anche se nulla è stato ancora fatto per la manifestazione d’interesse pubblico per la gestione".