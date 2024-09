Cassero in Danza Ecco gli allievi del Cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) È volata via anche la settima edizione della kermessein. Un evento reso possibile grazie all’impegno pluriennale del Consorzio CoreografiD’Autore (Concorda) e questa sera è in programma il gran finale. L’arte coreutica torna ad essere protagonista della fine dell’estate grossetana: alle 21.15 nella storica Sala Eden si esibiranno la Compagnia Arearea con "Fioriture Autoritratti" e la Compagnia Atacama con "Ladella realtà". Sarà una serata speciale, ricca di emozioni. Un vaso, un uomo, una donna. Con i piedi nella terra di un piccolo giardino condiviso, i due appassiscono solitari e, a tratti, si ritrovano are insieme. Hanno piedi o radici? Poco importa, ciò che conta è prendersi cura di sé e dell’altro, come i giardinieri fanno con i propri fiori.