A fine mese chiude il Cas | Ragazzi di difficile gestione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) La cooperativa Il Solco conferma di non voler rinnovare la convenzione firmata per ladel Cas di Santa Maria in Fabriago e il centro di accoglienza straordinaria. L’ultimo atto della complicata vicenda culminata qualche giorno fa nell’aggressione di una operatrice, colpita da una sedia e giudicata guaribile in 10 giorni, pare sia anche il preludio della sua. Il centro di accoglienza, ricavato nell’ottobre 2023 nell’ex caserma dei carabinieri ospita ora 14di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che, dal loro arrivo hanno giustificato l’intervento continuo da parte delle forze dell’ordine. Una situazione verso la quale sia gli operatori della Cooperativa, bersaglio degli ospiti, sia i residenti, a loro volta più volte intimiditi, stanno diventando sempre più insofferenti.