Yellowstone | Jennifer Landon lascia intendere che la serie sta per finire?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024)che lasta per? I fan diattendono con ansia notizie sul destino delladopo la quinta stagione. Sebbene alcuni rapporti abbiano suggerito una possibile sesta stagione, i recenti commenti del cast sembrano indicare il contrario., che nello show interpreta il ranchero Teeter, ha recentemente condiviso un emozionante addio su Instagram, alimentando le speculazioni sul fatto che il dramma western potrebbe concludersi con i prossimi episodi. Il post accorato dellaincludeva un selfie sfocato e una didascalia che diceva: “Ecco un selfie sfocato di me che lascio il set nel mio ultimo giorno dell’ultima stagione di. Un mucchio di fazzoletti di carta per tutti i sentimenti. È stato un viaggio incredibile”.