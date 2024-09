WWE | Conferme sulla firma dei Motor City Machine Guns debutto imminente a NXT?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo l’addio alla TNA, si era parlato di un possibile approdo in AEW per i(Alex Shelley e Chris Sabin). Così non è stato; i due hanno trovato l’accordo con la WWE e si accaseranno a Stamford. Arrivano ora ulterioricon ladel contratto data ormai per cosa fatta. Il loropare? Secondo quanto riportato da Fightful Select, ladeicon la WWE è “cosa fatta”. Già nelle scorse settimane il loro approdo a Stamford era dato per certo e ora arrivano ulteriori. Alex Shelley e Chris Sabin dovrebbero debuttare a breve, forse già in occasione della premiere disu CW Network il prossimo 1 ottobre. Inoltre secondo quanto evidenziato da PW Nexus, inon dovrebbero utilizzare la theme song che avevano in TNA, ma una nuova.