Un mondo a parte la recensione senza spoiler della commedia

(Di sabato 14 settembre 2024) Michele è un maestro di Roma stancovita nella grande città, dove si trova spesso sotto minaccia dadei genitori di alcuni dei suoi alunni. Chiede così un trasferimento che viene accettato e si ritrova a insegnare nel piccolo paesino di Rupe, nel Parco Nazionale dell’Abruzzo. Un posto dove di inverno si toccano i venticinque sotto zero, salvo subire uno sbalzo termico durante la stagione estiva di ben sessanta gradi. Il suo arrivo durante una tormenta di neve non sembra promettere nulla di buono, ma ben presto l’uomo si abitua alla vita in quel luogo dimenticato e sempre più spopolato, grazie anche all’amicizia sempre più profonda con la bella vicepreside Agnese.