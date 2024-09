Tragedia in mare barca a vela dispersa | italiani a bordo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Non si hanno più notizie di unadi 14 metri battente bandiera inglese, scomparsa dalle 17 del 10 settembre, quando l’ultimo segnale è stato captato dall’Ais di. Adell’imzione si trovavano due, partiti da Vibo Valentia e diretti a Olbia per partecipare alla Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo. Lasarebbe dovuta arrivare nel porto sardo la mattina successiva, ma da allora si sono perse le tracce. L’allarme è stato lanciato nella giornata di ieri dalla Capitaneria di Porto della Calabria, che ha contattato i colleghi di Olbia dopo che una cella telefonica di uno dei due velisti è stata agganciata a est della Sardegna. Le ricerche sono in corso, con l’impiego di una motovedetta della Guardia Costiera e di un ATR 42 decollato da Catania per monitorare la zona dall’alto.