Tim Music Awards 2024 Anna era annunciata nel cast ma è scomparsa durante la diretta tv Ecco perché

(Di sabato 14 settembre 2024) All’Arena di Verona c’era grande attesa per la regina della classifica degli album di questa estate con “Vera Baddie”,, ma alla fine sul palco dei Timieri sera la cantante non si è presentata. Era statain pompa magna, inserita e confermata pure in scaletta, ma la rapper non ce l’ha fatta. È lei stessa a svelare il mistero della sua assenza, che ha fatto capolino con un tam tam sui social. Una febbre improvvisa ha coltoe su Instagram ha mostrato di essere seduta sul proprio divano di casa con un sacco del ghiaccio in testa, per far abbassare la temperatura corporea. Insomma un banale problema di salute non le ha permesso di poter ritirare i numerosi premi che la aspettavano grazie ai suoi numeri in streaming.