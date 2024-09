Taremi scalpita per un posto da titolare | l’Inter ragiona in vista del futuro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Mehdirappresenta un’importante opzione a disposizione di Simone Inzaghi indei prossimi impegni in campionato e Europa, tanto chepotrebbe subito concedergli spazio contro il Monza. LA STRATEGIA – Mehdiè stato ingaggiato per garantire dalmaggiore profondità a un reparto, come quello offensivo, nel quale Alexis Sanchez era già destinato a non essere riscattato. L’iraniano è stato ingaggiato a parametro zero in estate, nonostante un tentativo concreto del Milan per acquistarlo nella scorsa finestra estiva di calciomercato. La dirigenza nerazzurra ha sempre avuto le idee chiare sulla portata di un tale acquisto, stante la proiezione internazionale del centravanti ex Porto e considerate le sue qualità offensive e non solo.