Storace | il campo largo è un pantano i leader si danno all' alcol

(Di sabato 14 settembre 2024) Quelli delhanno una fantasia notevole. Fallita la strategia delle foto “unitarie” (Vasto, Narni,basso) ora hanno tirato fuori dal cilindro un'altra esca per far abboccare i gonzi: il patto della birra. Parliamoci chiaro, sempre meglio un goccio d'che la droga. Nel secondo caso saremmo decisamente più preoccupati. Ma il boccale si può bere e se non ne abusa va bene; con gli stupefacenti basta l'uso. In entrambi casi non va fatta incetta allo scopo di raccontare frottole al popolo. E però nemmeno la birra è sufficiente per un'alleanza politica. Si finge di volare altissimo, in realtà si resta rasoterra. E i sondaggi settimanali stanno lì a testimoniarlo.