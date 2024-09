Sicurezza è sinonimo di libertà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Settembre è già trascorso per metà, segno che il tempo del ‘rodaggio’ per la giunta – i classici 100 giorni – è pressoché finito. Con l’insediamento del nuovo comandante dei carabinieri si è completato anche il cambio ai vertici, dopo il prefetto e l’assessore allaurbana. Lavorando insieme, senza dimenticare il questore, si dovrà trovare una soluzione concreta ai problemi di tutti i giorni che tormentano i cittadini. Al netto delle grandi inchieste, quello che fa davvero la differenza è lasotto casa, quel senso di protezione che ci rende liberi di rincasare tardi la sera, girare soli in vie anche isolate, vivere la città senza paure. E’ chiedere troppo?