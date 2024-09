Secondo lavoro in malattia in questo caso il licenziamento non è valido | ecco perché

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) Quando si pensa al classicodel dipendente in, sorpreso a svolgere attività che non c’entrano nulla con quest’ultima e con la guarigione, la conclusione più ovvia è quella delper giusta causa – con eventuale conferma in tribunale. Basti pensare alla recente vicenda che ha visto coinvolta l’azienda di trasporti regionali Eav che gestisce i treni della Circumvesuviana, su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione confermando la legittimità deldi un dipendente formalmente ‘assente per’, ma che in realtà – nei giorni in cui avrebbe dovuto stare a riposo – era in giro per motivi privati, trovando anche il tempo per giocare a pallone. Tuttavia, non sempre la decisione del giudice è la più ovvia o scontata, o almeno non lo è a prima vista. L’ordinanza della Cassazione n. 23747 del 4 settembre scorso, lo conferma e lo chiarisce.