Sanità disservizi continui Non si può minimizzare

(Di sabato 14 settembre 2024) Cup ancora in tilt e impossibilità di prenotare le prestazioni anche urgenti, torna all’attacco della giunta regionale il Pd dopo l’inchiesta del Carlino sui disagi registrati per l’utenza tra mercoledì e giovedì. "E’ inaccettabile – attacca Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche - che, ancora una volta, il sistema informatico sanitario regionale vada in tilt, costringendo i cittadini a subire ritardi e disagi per il pagamento dei ticket e per le prenotazioni sanitarie. Non possiamo accettare che questi problemi siano liquidati con la solita scusa della manutenzione programmata. Questi episodi non sono isolati, ma fanno parte di un quadro più ampio di inefficienza e disorganizzazione.