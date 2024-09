Pio La Torre il premio e la memoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Diritti, informazione, giustizia, abuso d’ufficio, lotta alle mafie. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati ieri durante l’ottava edizione della cerimonia deldedicato alladi Pio La, sindacalista ucciso da ‘Cosa nostra’ a Palermo il 30 aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. Il, promosso da Avviso Pubblico, Cgil nazionale e Federazione nazionale della Stampa italiana, "valorizza sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che si sono contraddistinti per la difesa della democrazia e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità", si legge nel comunicato. La cerimonia si è svolta in Sala Borsa, premiate le sindacalista Laura Hardeep Kaur e Pashmeen Kaur, "in prima linea contro lo sfruttamento".