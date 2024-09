Pattinaggio artistico | Conti-Macii aprono la stagione con il nuovo personal best Azzurri avanti al Lombardia Trophy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Parte con il botto la2024-2025 di Sara-Niccolò. La coppia d’azzurra si è infatti portata in testa della classifica dopo lo short del2024, evento inserito nel circuito ISU Challenger Series e in scena questa settimana al centro IceLab di Bergamo, ben figurando in un contesto altamente competitivo. Una prova senza errori quella dei ragazzi seguiti da Barbara Luoni, apertasi con il triplo twist (livello 4) e proseguita poi con il triplo rittberger lanciato e con il triplo salchow side by side. Ottimo poi il sollevamento del gruppo 4, chiamato con il massimo del livello così come la serie di passi. Di livello 3 invece la spirale e la trottola d’insieme. Tutti elementi che hanno consentito loro di stampare ilnel segmento, arrivando a 75.67 (40.35, 34.40.