Open Arms chiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini

(Di sabato 14 settembre 2024) Al processoin corso presso l’Aula Bunker deldi Pagliarelli, i pm hanno chiesto seidiper l’ex ministro dell’Interno,. L’accusa, espressa in maniera decisa dal sostituto procuratore Geri Ferrara, riguarda la vicenda del blocco della nave, che nel 2019 rimase per oltre due settimane in attesa di un porto sicuro per far sbarcare 147 migranti, tra cui 32 minori. Ferrara ha sottolineato che la gestione della vicenda rappresentò un vero e proprio “iter criminoso”. Secondo l’accusa,avrebbe ostacolato il processo di concessione del Pos (place of safety), il porto sicuro, sollevando la questione del rischio di infiltrazioni terroristiche. Una giustificazione che, secondo i pm, non trova fondamento, soprattutto alla luce del fatto che nessuna autorità competente aveva rilevato sospetti di questo tipo.