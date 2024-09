Nessuna pericolosa ricostruzione o mistificazione da parte del Fatto | ecco il verbale integrale del ministro Crosetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) IlQuotidiano, in risposta alle dichiarazioni di Guidoche con riferimento all’articolo pubblicato sull’edizione cartacea di oggi, 14 settembre 2024, parla di “delQuotidiano basata su unadella denuncia” e addirittura ci accusa di avere dato la notizia “mistificando”, ha deciso di pubblicare integralmente ildi sommarie informazioni reso daldella Difesa davanti al capo della Procura di Perugia Raffaele Cantone il 22 gennaio 2024. Il nostro giornale, senza mistificare omente ricostruire alcunché, ha semplicemente pubblicato letteralmente le parti più rilevanti deldi Guido. Per ovvie ragioni editoriali e di sintesi non abbiamo potuto pubblicare tutto il testo delsul quotidiano in edicola.