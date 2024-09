Monza-Inter Frattesi coinvolto | per Inzaghi tre cambi sicuri – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) L’si prepara alla trasferta dicontro la squadra di Alessandro Nesta. Match che arriva a pochi giorni dal debutto in Champions League. Qualcheo per, tra questi Davide– Vigilia di, match che si disputerà domani sera al Brianteo a partire dalle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo, dopo aver battuto Lecce e Atalanta prima della sosta., anche per far fronte agli impegni contro Manchester City in Champions League e Milan prossima domenica, farà qualche rotazione. Si prepara, che punta ad essere più, dopo aver fatto sfracelli in nazionale tra Francia e Israele.prepara altri trequasi, come racconta Sport Mediaset.