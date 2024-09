Lucchese - Match e futuro Ferrarese punta su Quirini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)sì, Catanese no: sono queste le novità dall’infermeria rossonera a due giorni dalcontro il Rimini. E’ stato il "diesse" Claudioad annunciarlo nel corso della sua partecipazione a una trasmissione sportiva su Noi Tv. "– ha spiegato– ha rimediano una botta a Ferrara: ha lavorato parte per un paio di giorni, ma ieri è rientrato nel gruppo e sarà a disposizione del mister. Credo, invece, che Catanese debba dare forfait a causa di un virus influenzale". Poiha in qualche modo anticipato l’intenzione della società di allungare il contratto ache scadrebbe nel 2025. "La prossima settimana – ha aggiunto il diesse – mi incontrerò con il procuratore del giocatore al quale proporremo il prolungamento, perché laha grande fiducia nelle qualità del difensore". Bene.