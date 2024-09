LIVE PRIMAVERA | Napoli-Frosinone 0-1 Cichero 9? | inizia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Gara di2 tra, esordio stagionale per gli azzurrini di mister Rocco.48? – Popovic riceve palla da De Luca, supera un avversario e prova a servire i compagni in area ma la palla termina in corner. 47? – Gli azzurrini conquistano subito punizione con Raggioli. Spreca però De Chiara che non effettua un buon cross. Rimessa per il. 46? –la ripresa, batte il. Greco apporta modifiche alla propria formazione schierando Borgia al posto di Grosso. Scelta saggia del tecnico che non corre rischi sostituendo il difensore ammonito.2Primo45?+1 – Termina la prima frazione di gara, azzurrini in svantaggio. 45? – Concesso un minuto di recupero. 44? – Occasione! Splendida azione corale dei gialloblù, Shkjambaj chiude il triangolo e prova a servire