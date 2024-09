LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa stronca American Magic e si issa sul 2-0 Ineos domina Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Regata quasi da sbadigli e con poco da segnalare, è poco più che un allenamento perche chiude il secondo lato di bolina con 1’20” di margine. 16.24conserva il vantaggio: 1’22” di margine sual termine del primo lato di poppa. Ci si trascinerà verso la linea del traguardo, questa serie odora di 5-0 secco in favore di Ainslie e compagni. 16.24ha dovuto battagliare controin due regate davvero palpitanti e incerte, condite da rimonte, sorpassi, marcature.ha invece controllatosenza strafare, non hanno dovuto sforzarsi più di tanto per surclassare gli svizzeri, apparsi decisamente indietro rispetto alla concorrenza. 16.23è davanti di 800 metri con vento che soffia a 10,3 nodi. 16.22transita al primo gate, sta praticamente regatando da sola, non c’è un avversario.