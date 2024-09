Le acconciature capelli da sposare se si è invitate a un matrimonio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo la scelta dell’abito, il trucco e l’acconciatura sono tra le priorità di ogni invitata ai matrimoni. Un elegante chignon raccolto o morbide onde? Difficile scegliere tra le tante opzioni dimedi per cerimonia. Una cosa però è certa: per essere eleganti è necessario che, make-up e vestito siano in armonia. Meglio ancora se riflettono un’estetica specifica – boho, romantica, hippie-chic o moderna – ma soprattutto che siano consoni al tipo di cerimonia e all’eventuale dress code. Quali, quindi? Tranne per qualche eccezione di matrimoni last minute, di solito le partecipazioni arrivano con un anticipo sufficiente per permettere alledi studiare il look nei minimi dettagli.