Incendio a Trezzo sull’Adda la vittima è un 70enne di origini senegalesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)sull'Adda, 14 settembre 2024 – È un settantenne di origine senegalese ladell'scatenatosi questa mattina in un complesso di corte in via Jacopo danel pieno centro disull'Adda. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento all'interno dell'alloggio, al primo piano dell'edificio, dove l'uomo viveva solo e da cui, con ogni probabilità, si è sprigionato il rogo.SULL ADDA - 14-09-2024 - VIA JACOPO DAAPPARTAMENTO IN CUI E’ DECEDUTO UN UOMO - VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Salva È invece in buone condizioni la signora di 92 anni rimasta imprigionata nel suo appartamento durante le fasi più drammatiche dell', tratta in salvo dai carabinieri e accompagnata in ospedale per controlli.