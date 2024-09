Guardate dove sono Achille Costacurta e Martina Colombari insieme Ma dove nessuno si aspettava di trovarli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Solo pochi giorni fasi è confessato con i fan sui social. Dopo una marea di polemiche per le ormai famose Storie Instagram con mazzette di banconote, polveri strane e insulti alla madre, il figlio di Billyha spiegato che in passato fumava parecchio e che uno dei suoi disturbi è il fatto di non riuscire a porsi dei limiti. Ha anche raccontato di aver provato tutte le droghe, “tranne l’eroina” e di aver trascorso un anno e sette mesi in un centro penale. Adesso, però, assicura di aver messo la testa a posto: “Non uso più droghe. Sto anche smettendo di fumare marijuana. Prima fumavo tantissimo, ma voglio essere più attivo e concentrato sui miei progetti, anche quelli che coinvolgono ragazzi disabili. Uno dei miei problemi è che non ho limiti, ma ora sto cercando di evitare ciò che mi fa male”.