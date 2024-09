Giallo a Parma ritrovati i resti di neonati nello stesso posto in pochi giorni C’è un collegamento tra i due casi?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Lo scorso 9 agosto fu fatto un ritrovamento raccapricciante in un giardino di Vignale di Traversetolo, a: il corpicino di un neonato ormai senza vita. A distanza di poco più di un mese, nella stessa zona, come riportato dalla trasmissione Quarto Grado sarebbero state ritrovate delle ossa che pure apparterebbero ad un neonato. In pratica sarebbero stati trovati idi duemorti nella stessa zona e sarebbero state avviate delle ulteriori indagini per capire se tra i due ritrovamenti possa esserci un macabro. Gli esami suideiI carabinieri, coordinati dalla pm Francesca Arienti e dal procuratore Alfonso D’Avino, stanno portando avanti le indagini. Sembrerebbe che le ossa ritrovate siano antecedenti rispetto al corpicino del neonato rinvenuto in un sacchetto, ma saranno le analisi a dare una datazione precisa.