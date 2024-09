Gaetano-Napoli il retroscena dell’addio | Conte gli ha posto una condizione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Gianluca, ora al Cagliari, si prepara ad affrontare il, squadra che avrebbe potuto ancora essere la sua, ma le strade si sono divise. Gianlucasarà uno dei protagonisti della sfida tra Cagliari edi Antonio, in programma domenica 15 settembre. Il giovane centrocampista, che ha già dimostrato di essere decisivo per i sardi nella scorsa stagione, sarebbe potuto rimanere a, dove le sue qualità erano apprezzate. Anche, secondo i, aveva fiducia in lui e lo avrebbe confermato in rosa. Tuttavia, il destino ha portatoa fare una scelta diversa. Il perchédialLa separazione trae ilè avvenuta dopo un confronto diretto tra il giocatore e Antonio. Il tecnico leccese ha spiegato con trasparenza la situazione: non avrebbe potuto garantirgli unda titolare.