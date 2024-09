Furti di auto e biciclette a Roma | due arresti e due denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Tentatinel quartiere Appio-Tuscolano Due uomini sono stati arrestati nella notte aper il tentato furto di un’nel quartiere Appio-Tuscolano. Alcuni residenti di via Mandela hanno chiamato il 112 dopo aver notato due individui che si aggiravano tra lein sosta, illuminando l’interno con le torce dei loro smartphone. Intervento dei Carabinieri eI Carabinieri della stazioneTuscolana sono arrivati rapidamente sul posto e hanno sorpreso i due mentre stavano rovistando nell’abitacolo di un SUV, dopo averne infranto il finestrino con una grossa pietra. Gli uomini sono stati bloccati e portati in caserma per ulteriori accertamenti.