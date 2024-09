Don Cosimo Iadanza nuovo parroco di Paupisi | il benvenuto del sindaco Coletta 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Donè ildi. IlSalvatore Coletta alla notizia della nomina ha dato subito ilaldi Santa Maria del Bosco: "Ieri Sua Ecc.za monsignor Felice Accrocca ha nominato Dondi Santa Maria del Bosco. In attesa del suo ingresso in parrocchia a nome mio personale, dell'Amministrazione Comunale e di tutti i Paupisani – scrive il primo cittadino – esprimo a donun calorosonella nostra Comunità, con l'auspicio che da subito possa riconoscersi in essa e ritenerla anche la sua Comunità. Lo accoglieremo con affetto, quell'affetto che la comunità disa riservare ad ognimembro che ne entra a far parte.