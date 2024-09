Dà una testata a una passante fermato in piazza XX Settembre a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 142024 – Senza alcun motivo, aveva puntato una trentottenne che stava camminando in Galleria 2 Agosto e l’aveva colpita con una. Era successo lunedì e giovedì i poliziotti del Due Torri San Francesco sono arrivati a identificare l’autore dell’assurda aggressione. Si tratta di un venticinquenne nigeriano, con precedenti, solito gravitare inXX. Dove, di fatti, l’altro pomeriggio è stato individuato dagli agenti: l’uomo era stato riconosciuto visionando le immagini riprese dalla sorveglianza e grazie alle testimonianze fornite dal personale dei locali in Galleria e dalla vittima. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per lesioni. L’attività si inserisce nell’ambito del potenziamento dei controlli, da parte della Questura, nella zona della stazione e in Montagnola.