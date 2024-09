Da Monti a Calenda | elogi per Fitto commissario europeo nel silenzio di Elly Schlein e del Pd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Da Marioa Carlo, oltre alla importante riproposizione di Antonio Tajani, arrivano importanti endorsment per la nomina di Raffaele, con la delega al Pnrr e la vicepresidenza mentre tace ancora, che non dice se starà dalla parte dell’Italia al momento delle votazioni a Strasburgo.anoCome parlamentare“voterei”. Lo ha detto l’ex premier Mario, intervenendo alla Summer School della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, diretta da Grazia Iadarola e presieduta da Carla Bassu, in corso a Cesenatico. Il senatore a vita fu nominatoUe trent’anni fa dal governo Berlusconi. LEGGI ANCHE L'editoriale. Caso: interesse della Nazione o richiamo della fazione.