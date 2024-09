Comunità energetica si entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Un appuntamento, giovedì 26 settembre dalle 17 alle 19, all’auditorium Fallaci per perfezionare l’adesione alladi Castelferretti. Privati, famiglie e attività economiche potranno ritirare lo speciale ‘contatore’ W-Plug per misurare i consumi. L’impianto fotovoltaico da 94 kilowatt è stato fatto installare dal Comune sopra il tetto del PalaLiuti e i pannelli solari sono stati collegati alla rete elettrica lo scorso 14 agosto. L’energia prodotta sarà monetizzata e versata ogni tre mesi sul conto corrente degli aderenti, in base ai kilowatt consumati da ciascuno durante le fasce orarie in cui avviene la produzione dai pannelli solari. Sono attualmente 49 i soggetti che hanno aderito senza alcun costo alladi Castelferretti e non è escluso che, dopo un primo periodo di rodaggio, l’adesione possa essere estesa a ulteriori utenze.