Ci salveranno in un mare di fake news

(Di sabato 14 settembre 2024) Firenze, 14 settembre 2024 – Benvenuti cyber defender, i difensori del bene in unsconfinato di dati, immagini, video,. La nostra vita, non solo la password della posta elettronica, passa in canali informatici a noi sconosciuti. Ci sono autostrade del web pulite e ben custodite, ci sono sentieri impervi, anche illeciti fino al buio del dark web. Bisogna sempre stare attenti, con gli occhi aperti e con il dito più bloccato che pronto a digitare un link sconosciuto. Specialmente i nostri anziani sono preda di messaggi di chi se ne vuole approfittare. Messaggi che arrivano tramite la mail o i social. Un agguato dopo l’altro, difficile restarne indenni. Oltre al telefono che suona con proposte di ogni tipo a partire dal cambio di gestore di energia, ci sono le trappole informatiche. Cattive proprio perché vogliono carpire la fiducia dei più deboli.