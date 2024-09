Cagliari-Napoli il titolare non ci sarà | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) La sosta nazionali continua a mietere vittime:perderà un altro protagonista fermatosi per infortunio Terminata la prima sosta nazionali della nuova stagione, il campionato può finalmente entrare nel vivo: le prime tre partite sono state solo un antipasto di ciò che attenderà ildi Conte durate questa annata. L’ultima partita al Maradona contro il Parma ha dimostrato come il processo di “rivoluzione” tattica del tecnico salentino sia ancora all’inizio, mancando ancora gli azzurri di quella solidità difensiva tipica delle squadre di Conte e anche alcuni meccanismi in costruzione e prima uscita necessitano ancora di essere oliati.