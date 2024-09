Attenzione a ChatGPT Reazione a catena a rischio? L' ombra dell' intelligenza artificiale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Tornano le Volta Pagine - il trio formato da Rosa, Anna Laura e Antonella - per mantenere il titolo di campionesse di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Loro vengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché amano la lettura. A sfidarle ci sono i Cuginissimi, una squadra composta da Thomas, Francesca e Antonella. Sono una famiglia originariaa provincia di Udine e si chiamano così perché sono "cugini, ma in realtà sono quasi come fratellI". Ma dopo otto puntate, le Volta Pagina sono ancora campionesse di. Le tre emiliani arrivano all'Ultimacon a disposizione ben 135mila euro. Ma, come i telespettatori sanno bene, questo bottino è destinato a scendere nel corsoa puntata. Infatti, all'Ultima parola e dopo aver acquistato il Terzo elemento, il montepremi è calato fino a toccare la cifra di 16875 euro.