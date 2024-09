Amici di Maria ricordate Martina Stavolo? È incinta Ecco che fine ha fatto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 14 settembre 2024) Cheha? L'ex concorrente dell'ottava edizione didiDe Filippi, ricordata per la vittoria di Alessandra Amoroso e per altri partecipanti come Luca Napolitano, Valerio Scanu, Adriano Bettinelli, Alice Bellagamba, Mario Nunziante e Silvia Olari, ha intrapreso un percorso di vita molto diverso da quello che molti suoi fan avrebbero immaginato. Dopo aver abbandonato la carriera musicale, ha trovato la sua strada come psicologa e, di recente, ha annunciato una notizia emozionante:e presto diventerà mamma. La sua vita è cambiata radicalmente rispetto ai tempi in cui calcava il palco del talent show che ha lanciato la carriera di numerosi artisti. L'annuncio della gravidanza diè arrivato tramite un post su Instagram, in cui ha condiviso la sua gioia con i follower: "Adesso tu.