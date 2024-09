Aggressioni ai medici negli ospedali interviene l’esercito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Per contrastare il preoccupante aumento delleal personale sanitario, l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sarà sorvegliato dalItaliano. La decisione è stata presa dal prefetto Paolo Giovanni Grieco e rientra nel piano di rimodulazione dei servizi di vigilanza nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’, che mira a proteggere obiettivi sensibili nel territorio vibonese.Leggi anche: Italia, secondo morto sul lavoro in 48 ore Un’azione necessaria per la sicurezza del personaleultimi mesi, all’interno dell’ospedale, si sono registrati diversi episodi dicontroe infermieri, perpetrate sia da pazienti che da loro familiari. Per fronteggiare queste situazioni, è stato deciso di destinare alcune unità delalla vigilanza del nosocomio, garantendo una presenza costante che possa scoraggiare eventuali atti di violenza.