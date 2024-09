AEW | Non c’è ancora un accordo con FOX

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 14 settembre 2024) L’AEW vuole tenere il passo della WWE ed essere una valida competizione per la federazione che per anni ha dominato il wrestling e i mercati internazionali. Per questo, dato l’addio della WWE a FOX, nelle ultime settimane si sono intensificati i rumours di un possibile avvicendamento tra le due compagnie nella fondata da Rupert Murdoch. Le voci di un possibile arrivo dell’AEW su FOX sono dovute anche al fatto che l’tra la compagnia di wrestling e WBD (Warner Bros Discovery) dev’essererinnovato, facendo quindi partire le speculazioni. Attraverso il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer (sempre molto attento alle vicende di Tony Khan), ha parlato dei rumours e ha risposto in maniera molto eloquente:“Non c’è uncon FOX. Si sta parlando, ma non c’èalcun.”