Vallanzasca esce dal carcere dopo 52 anni | arriva il sì del giudice al trasferimento in una Rsa

(Di venerdì 13 settembre 2024) A 74averne trascorso complessivamente 52 in, Renatodi galera. Il tribunale di sorveglianza ha accolto le richieste della difesa, avallate anche dalla procura generale, per l’ex bandito milanese: è affetto da Alzheimer e le sue condizioni sono incompatibili con la detenzione. La decisione susarà trasferito nei prossimi giorni, in regime di detenzione domiciliare, nella Rsa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, in provincia di Padova. Struttura, che si occupa di malati di Alzheimer e demenza, individuata nei mesi scorsi dai legali del 74enne, gli avvocati Limentani e Muzzi, e che ha dato la propria disponibilità ad accoglierlo.