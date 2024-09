UMBRIACON 2025 Festival Comics Arts & Games | svelata la cover della 2 ediz artista Rincione e i primi ospiti 

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo il grande successo di pubblicoprimaione, che ha richiamato oltre 20mila presenze da tutta Italia,annuncia le date del. La secondaione si terrà dal 16 al 19 gennaiosempre presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia), con un salto di qualità e un programma ancora più ricco di eventi, espositori, spazi ludici e incontri per tutte le età.offrirà molte opportunità di divertimento e di scoperta per tutti gli appassionati di fumetti, giochi, cosplay e cultura nerd. Ilsi estenderà, infatti, da due a tre intere giornate (17-19 gennaio), con in aggiunta, giovedì 16 gennaio, un’incredibile serata “Aspettando”, con la cerimonia di apertura, un’esibizione e un super concerto con grandi ospiti che darà il via alle celebrazioni.