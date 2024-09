Tramvia un altro sciopero | lo stop il 20 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 132024 – Un’altra giornata diper la. Gest spa, gestore di Sirio, fa sapere che i sindacati Cobas Lavoro privato, Adl, Sgb e Cub trasporti hanno indetto unodi 24 ore per il 20. Pertanto, per il tram fiorentino “saranno possibili disservizi tutto il giorno", anche se saranno rispettate le fasce di garanzia: 6,30-9,30 e 17-20. I motivi della protesta Lodel 20"è per l'aumento salariale di 300 euro; per la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e con riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl”.