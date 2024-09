Sunday Roast – Clickbait per anglofoni

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 13 settembre 2024) Oggi, senza nessuna segnalazione, mi è capitato in bacheca il reel di una pagina da quasi cinque milioni di follower,, pagina che troviamo su Facebook anche con la possibilità di abbonarsi ai suoi contenuti e che ha sede nel Regno Unito (o così sostengono). La pagina social è nata il 1 dicembre 2020, e l’azienda a cui fa capo si chiama Detector Studio Limited. Leggendo nelle info di pagina scopriamo che gli admin della stessa sono nove, di cui sette residenti in Ucraina, uno in Italia e uno in Slovacchia.