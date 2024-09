Speed | la spiegazione del finale del film con Keanu Reeves

Leggi tutta la notizia su cinefilos

La premessa di Speed – diretto da Jan de Bont – è ingenuamente semplice: una bomba è su un autobus e il mezzo non può scendere sotto le 50 miglia orarie. Se lo fa, esplode e uccide tutti i passeggeri. Come direbbe il nostro protagonista Jack Traven (interpretato da Keanu Reeves): "Che si fa?". La storia in realtà non inizia con l'autobus, ma con una bomba e una tesa situazione di ostaggi, con gli agenti SWAT della polizia di Los Angeles Jack Traven e Harry Temple (interpretato da Jeff Daniels) chiamati in un ufficio dove un terrorista sta tenendo in ostaggio un ascensore pieno di passeggeri. Sfortunatamente, anche l'ascensore è imbottito di esplosivo. L'attentatore vuole 3 milioni di dollari o farà esplodere gli esplosivi e ucciderà tutti i passeggeri a bordo.