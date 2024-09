Scuola sotto sequestro Trecento alunni costretti a stare a casa a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per quasistudenti di 14 classi delle medie ditenovo, ieri non è suonata la prima campanella di ripresa delle lezioni, come invece per i compagni di tutta la Lombardia. La loroè stata sequestrata dai magistrati della Procura della Repubblica di Lecco, che stanno indagando sul crollo del tetto dell’auditorium in seguito al nubifragio che si è abbattuto su mezza Lombardia domenica scorsa. Sebbene il cedimento abbia coinvolto solo una porzione dell’edificio, tutto il plesso risulta al momento inagibile, in attesa di accertare se possano cedere anche altre porzioni, ancor prima di valutare possibili ed eventuali responsabilità da parte di chi lo ha costruito e si occupa della manutenzione.