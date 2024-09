Quali sono i limiti attuali di OpenAI o1

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha ancora allucinazioni, ma dicono che migliorerà. È più lento degli altri modelli di linguaggio, ma questo non vuol dire che sia un enorme difetto. Ha ancora tanto da imparare, quotidianamente, vista la natura stessa di un’intelligenza artificiale “in grado di ragionare”. Dopo aver svelato i dettagli di quello che – fino a qualche settimana fa – era conosciuto come “progetto Strawberry“,ha messo a disposizione degli utenti (non tutti) il nuovo prodotto di punta chiamato “o1”. Si tratta del primo reale contatto con un’AI che dovrebbe essere in grado di effettuare dei ragionamenti. Insomma, il futuro che sembrava essere lontanissimo (con annesse preoccupazioni) è già arrivato.